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Yaşam

Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferinde Çankırı'ya geldi

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferine başladı.

Ömer Faruk Çal  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferinde Çankırı'ya geldi Fotoğraf: Ömer Faruk Çal/AA

Çankırı

Ekspresin bu dönemki ilk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştı.

Burada, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan ziyaretçiler için yaren gösterisi düzenlendi.

Ziyaretçiler gün boyu Yer Altı Tuz Şehri’nin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Trenle Çankırı’ya gelen ziyaretçilerden Danyal Aşık, daha önce geldiğinde tuz mağarasının faaliyette olmadığını, ancak şimdi mağaranın Çankırı’ya büyük bir turizm hareketliliği getirdiğini söyledi.

Tuz mağarasını çok beğendiğini dile getiren Aşık, "Burada büyük galeriler var ve etkileyici. Söylendiğine göre astım ve KOAH gibi rahatsızlıklara iyi geliyormuş. Ben burada rahat nefes aldığımı hissediyorum. Tuz mağarası dışında Çankırı’nın başka özellikleri de var. Nazım Hikmet’in burada kaldığı cezaevi dönemi, Piraye’nin izleri. Bunlar turizm hareketliliğine dahil edilirse çok daha iyi olur. Belediye ve kültür müdürlüğü bu konuda çalışmalar yapmalı. Ilgaz gibi özel bir kayak merkezine sahip olmanız turizmi renklendirmek ve çeşitlendirmek açısından büyük avantaj." dedi.

Latife Gökalp de Çankırı’ya ilk kez geldiğini belirterek, "Güzel bir yer. Tuz mağarasındaki suyun egzama ve kaşıntı için çok faydalı olduğunu duydum, suyu aldık. Çıkışta tuzunu da yemeklerde kullanmak üzere alacağım. Çankırı’yı henüz tam göremedik. Tren yolculuğumuz güzeldi, indiğimizde otobüslerle karşılandık. Karşılama çok güzeldi. Belediye Başkanımız, Valimiz ve halk oyunu ekipleri vardı." diye konuştu.

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