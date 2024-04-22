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Yaşam

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" ilk seferini tamamladı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi", Ankara-Diyarbakır-Ankara hattında bu sezonun ilk seferini tamamladı.

Enes Duran  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
"Turistik Diyarbakır Ekspresi" ilk seferini tamamladı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar - AA

Ankara

Ankara Garı'ndan 19 Nisan Cuma seferine başlayan turistik tren, ilk molasını Malatya'da verdi. Yolculara garda kuru kayısı ikram edildi. 3 saat boyunca kent merkezini gezen yolcular, yerel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti.

Diyarbakır'a cumartesi günü ulaşan yolcular, kentteki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

Şehirde bir gece konaklayan yolcular, daha sonra Ankara'ya doğru yola çıktı. "Turistik Diyarbakır Ekspresi" dönüşte Elazığ'ın Yolçatı Köyü İstasyonu'nda mola verdi. Çiçeklerle karşılanan yolcular, yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında minibüslerle tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü. Burada bölgenin tarihi yerlerine gezen yolcular, mola verilen Kayseri'de de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Akşam saatlerinde 160 yolcusuyla Ankara'ya varan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ilk seferini tamamlamış oldu.

Söz konusu parkurda seyahati tamamlayan yolcular, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkarırken, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldular.

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