Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünün sanatsal faaliyetleri Türkçeye ilgiyi arttırıyor
Tunus’ta 2017 yılından bu yana Türkçe eğitim veren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), düzenlenen sanatsal ve kültürel faaliyetler, Tunusluların aldıkları dil eğitimini pekiştirmelerine destek sağlıyor ve Türkçeye ilgili arttırıyor.
Tunus
Farklı birçok kültürel ve sanatsal faaliyetin yürütüldüğü enstitüde, ekim ayı içerisinde başlatılan ebru kursu, müzik kulübü ve Türkçe konuşma kulübü devam ediyor.
Ebru derslerini veren Tunuslu sanatçı Zehra Zerruki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ebru sanatını İstanbul’da öğrendiğini belirtti.
Bu sanatın Tunus’ta tanıtılması için çalıştığını ifade eden Zerruki, "Yunus Emre Enstitüsünün kültürel faaliyetleri kapsamında ebru kursu veriyorum. Farklı yaş ve iş grubundan birçok öğrencim mevcut. Kursumuzda, öğrencilerimiz ebru sanatının uygulanmasını daha yakından deneyimlemelerini ve ebru sanatının tarihini öğrenmelerini hedefliyoruz. YEE’nin Türkiye’den sağladığı ebru malzemeleriyle derslerimizi başlattık. Kursumuzun, Tunus’ta ebru sanatının tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum.” diye konuştu.
“Hem eğitim alıyoruz hem de çok eğlenceli vakit geçiyoruz”
YEE'nin başkent Tunus’un merkezindeki 5. Muhammed Caddesinde yer alması, Enstitüye ulaşımı da kolaylaştırdığı için şehir dışından da birçok kursiyerin ders almasına olanak sağlıyor.
Başkent Tunus’un 60 kilometre güneyinde yer alan Hammamat kentinden gelen kursiyerlerden Manel Gabsi Murad da resim sanatıyla ilgilendiğini ve kentteki küçük atölyesinde sanatsal faaliyetler yürüttüğünü belirtti.
Özellikle çocukların ve kadınların katıldığı özel resim kursları verdiğini, YEE’nin sosyal medya hesabından ebru kursu düzenleneceğini öğrenince hemen başvuruda bulunduğunu anlatan Murad, "Kursta hem eğitim alıyoruz hem de çok eğlenceli ve güzel vakit geçiriyoruz. Yunus Emre Enstitüsünde çalışan tüm arkadaşlar, bize destek oluyor. Böyle bir imkan sağladıkları için kedilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Kursa katılan muhasebeci 26 yaşındaki Eyüp Kasımi ise sanatı ve özellikle de Doğu'yla ilgili sanatları sevdiğini aktararak, "YEE’de ebru kursunun başlatılacağını duyunca çok sevindim. Çünkü bu sanatı duymuştum ama Tunus’ta ebru dersi alacak bir yer yoktu. Kursun uygulamalı olduğunu öğrenince hemen kayıt yaparak bu fırsatı değerlendirmek istedim. Ebru kursuna başladıktan sonra ebrunun sadece bir el sanatı değil aynı zamanda ruha hitap eden bir tarafı olduğunu öğrendim.” şeklinde konuştu.
“Müzik kültürleri, ülkeleri ve kalpleri birleştiriyor.”
Müzik kulübünün müdavimlerinden ve kurslara destek veren Tunus Mennuba Üniversitesinde Türk Dili okutmanlığı yapan Dr. Maksut Yıldıran, Türkçe Konuşma Kulüplerinin, Türk dilinin tanıtımı için yeterli olmadığını, dolayısıyla müzik kulübünün çok önemli bir adım olduğunu söyledi.
Yaklaşık 5 yıldır Tunus’ta okutmanlık yaptığını belirten Yıldıran, “Eskiden beri müziğe ilgim olduğu için Tunus’a göreve başladığımdan bu yana hep müzik faaliyetlerinin içinde yer almaya gayret ettim. Tunuslulardan oluşan bir müzik grubunda yer alıyorum. YEE’nin daveti üzerine Enstitüde düzenlenen müzik kulübüne de katılıyorum. Bildiğiniz gibi müzik kültürleri, ülkeleri ve kalpleri birleştirir. Bunu düşünerek biz de Türk müziğini ve Türk dilini tanıtmak için müzik kulübüne katılıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Müzik kulübünün ilgi gördüğünü anlatan Yıldıran, “Kulübe katılımdan dolayı çok memnunuz, çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Öğrencilerim, başka öğretmen arkadaşlarımın öğrencileri de bu kulübe katılım sağlıyor. Tunuslu öğrencilerimiz bu faaliyete yeni katılmalarına rağmen çok iyi uyum sağlıyorlar. Sesleri ve telaffuzları çok iyi, bu çok harika bir şey. Yunus Emre Enstitüsünden Türk dili eğitimine katkı sağlayacak daha farklı etkinlikler yapmalarını da bekliyoruz.” diye konuştu.
Müzik kulübüne katılan YEE "B2 kurunda" eğitim gören Türkçe öğrencilerinden Sara bin Hamide ise müzik kulübüne hem müziği sevdiği hem de eğlenceli bir ortamda Türkçe pratiği yapma imkanı bulduğu için katıldığını söyledi.
“Türkçe eğitiminin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmesi çok önemli”
Tunus YEE Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik de düzenledikleri kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin, “YEE olarak Tunuslu dostlarımıza geleneksel Türk el sanatlarını tanıtmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlerleyen süreçte de bu gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere devam ettirmeyi planlıyoruz. Tunus’ta hat ve tezhip üzerine enstitüler var fakat ebru sanatını öğreten herhangi bir merkez olmadığı için ebru kursumuza yoğun bir talep var.” dedi.
Türkçe eğitiminin kültürel ve sanatsal faaliyetlerle desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:
“Müzik Kulübü açmamızdaki hedefimiz; öğren, eğlen ve keşfet şiarıyla Türkçe öğrettiğimiz öğrencilerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Bu bağlamda Müzik Kulübünün önemli olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere müziğin birleştirici bir tarafı var, biz bunu müzikle başlattık ama akabinde ebru kursu, konuşma ve gezi kulüpleri, fotoğrafçılık kursu gibi farklı ve sosyal alanlarla çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklere devam etmeyi planlıyoruz.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.