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Yaşam

Tunuslu medrese hocası salgın günlerinde ramazan ruhunu canlı tutmaya çalışıyor

Tunuslu Şeyh Muhammed el-Atraş, Kovid- 19 nedeniyle camilerin kapalı olduğu ve toplu ibadetin yapılamadığı ülkede, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarla ramazan ruhunu canlı tutmaya çalışıyor.

Yosra Ouanes,Çağrı Koşak   | 13.05.2020
Tunuslu medrese hocası salgın günlerinde ramazan ruhunu canlı tutmaya çalışıyor

Tunisia

Tunuslu medrese hocası Şeyh Muhammed el-Atraş, başkent Tunus'un merkezindeki evinde, iftarını, dini sohbetlerini, kıldığı teravih namazlarını ve Kur'an-ı Kerim tilavetini internet üzerinden paylaşıyor.

Kuran-ı Kerim hocası Atraş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğu ve cemaatle teravihin kılınamadığı Tunus'ta ramazanı nasıl geçirdiğini anlattı.

Buruk geçen ramazan

Bu yıl ramazanın buruk geçtiğini söyleyen Atraş, "40 yıldır camide teravih namazı kılmayı ihmal etmemiştim. Salgın hastalık yüzünden camilerin kapanacağını ve toplu ibadetin yasaklanacağını düşünemezdim." dedi.

Kur'an ve ibadet ayı olan ramazanda, teravih namazının bereketinden herkesin nasiplenmesi gerektiğini ifade eden Atraş, "Evimde arkadaşlarımla birlikte ibadetle geçirdiğim bu mübarek ayı sosyal medyadan da paylaşıyorum." diye konuştu.

İnternetten paylaşımlar yapabilmek için gerekli teknik hazırlıkları oğluyla birlikte yaptığını anlatan Atraş, teravih namazına eşlik etmek isteyen komuşuları için de hoparlör kurduklarını ifade etti.

Ramazanda aile üyeleriyle bir arada olmanın sünnet olduğuna işaret eden Atraş, yalnızca ibadet ederek değil, eşine mutfakta yardım ederek, iftar hazırlığı yaparak ve ramazan gecelerinin vazgeçilmezi Tunus kahvesi hazırlayarak da örnek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Eğitime yeni yollardan devam

Salgından önce medresede dini dersler ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verdiğini aktaran Atraş, Kovid-19 nedeniyle ülkede tüm eğitim faaliyetlerine ara verildiğini hatırlattı.

Atraş, bu nedenle talebelerinin istifade etmesi için onlara internet üzerinden uzaktan eğitim yoluyla ders verdiğini belirtti.

Salgının olumlu yansımaları

Salgının etkili olduğu bu zor günlerin birçok açıdan olumsuz tarafları olmasına rağmen bazı olumlu yanları da olduğunu söyleyen Atraş, "Salgın, dolaylı olarak olumlu sonuçlara da vesile oldu. Tunus'ta aralarında mesafe olan pek çok aile bireyleri bu dönemde yeniden bir araya geldi." diye konuştu.

Atraş, salgınla birlikte serbestçe dolaşabilmenin ne büyük bir özgürlük olduğunun anlaşıldığına dikkati çekerek, "Bu günlerde evlerimizde kalmak zorundayız, özgürce gezebilmenin ne büyük bir nimet olduğunun farkına vararak şükretmeliyiz." dedi.


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