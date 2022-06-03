Munzur Vadisi Milli Parkı havadan görüntülendi

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Yaşam

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı dron ile görüntülendi

Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliği dron ile kaydedildi.

Sidar Can Eren   | 03.06.2022
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı dron ile görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren - AA

Tunceli

İl merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaklaşık 42 bin hektarlık büyüklüğe sahip.

Zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle öne çıkan milli park, nesli koruma altındaki birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Her mevsim farklı manzaralar sunan milli parkı, çevre illerden gelenler de ziyaret ediyor.

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