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Yaşam

Tunceli'de EBA TV yayınlarını takip edemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi

Tunceli'de EBA TV ve TRT yayınlarını izleyemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi.

Haydar Toprakçı   | 09.05.2020
Tunceli'de EBA TV yayınlarını takip edemeyen 35 öğrenciye televizyon hediye edildi

Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin verildiği EBA TV ve TRT yayınlarını, evlerinde televizyon olmadığı için takip edemeyen öğrenciler için çalışma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce televizyonları olmadığı belirlenen 35 öğrenciye Valilik, hayırseverlerin desteğiyle aldığı televizyonları hediye etti.

Vali Sonel, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin, il genelinde 35 öğrencinin evinin televizyon olmadığını bildirmesi üzerine hayırseverlerle irtibata geçtiklerini belirterek, "İvedi şekilde aldığımız 35 uydulu televizyonu Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışan arkadaşlarımız, öğrencilerimizin evlerinde giderek onlara teslim etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her daim onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

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