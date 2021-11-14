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Yaşam

Tunceli'de bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapana yansıdı

Tunceli'de koruma altında bulunan bozayıların, yaban hayatı için doğaya bırakılan su yalaklarında geçirdiği anlar fotokapana yansıdı.

Sidar Can Eren   | 14.11.2021
Tunceli'de bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapana yansıdı

Tunceli

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarla çevrili kentte, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, su samuru, yaban domuzu ve sansar gibi canlı türleri de yaşam sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince de 2021 yılından beri kentte yaban hayatının korunması ve popülasyon takibi için çalışmalar yürütülüyor.

14.11.2021

Tunceli'de koruma altında bulunan bozayıların, yaban hayatı için doğaya bırakılan su yalaklarında geçirdiği anlar fotokapana yansıdı.

Fotokapanlar bu kez renkli ve özel görüntüler kaydetti

Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü personelince belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara, bu kez renkli görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, doğaya bırakılan bir yalağa belirli aralıklarla gelen yetişkin ve yavru bozayıların, burada susuzluklarını giderdikten sonra yıkandıkları görülüyor.

DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, kentte 2011 yılından beri fotokapanlarla yaban hayatı ile ilgili envanter çalışması yaptıklarını söyledi.

"Türler fotokapanlarla kayıt altına alınıyor"

Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve davranışları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Çörtük, "Genelde bu cihazlarla yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayılar, kurt, çakal, tilki, keklik ve tavşan gibi türleri kayıt altına alıyoruz." dedi.

Çörtük, yaban hayvanlarının kışın aç, yazın da susuz kalmaması için yaptıkları çalışmalarla doğaya yem ve su yalakları bıraktıklarını anlattı.

Bölgedeki fotokapanlara genellikle bozayıların yakalandığını ifade eden Çörtük, "Ayıların hayvan sulama çeşmelerinde hem su ihtiyacını karşıladıklarını hem de banyo keyfi yaptıklarını gördük. Bu çok sevindirici bir görüntü. Eğer bu hayvanlar bu şekilde davranış gösteriyorsa demek ki tehlikeden uzak, rahat bir yaşam alanına sahipler. Ayıların sağlıklı ve mutlu olduklarını gördük." diye konuştu.

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