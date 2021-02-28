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Yaşam

TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 40 ilkokul çocuğuna bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak, okullarına ise projeksiyon cihazı hediye edildi.

Cankut Taşdan   | 28.02.2021
TSK'dan Şemdinli'deki çocuklara yardım eli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "Hakkari'de bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından Şemdinli Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulu'ndaki 40 çocuğumuza bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtılarak okulumuza projeksiyon cihazı hediye edildi." bilgisi paylaşıldı. 

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TSK
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