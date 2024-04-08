Dolar
32.05
Euro
34.79
Altın
2,326.57
ETH/USDT
3,637.70
BTC/USDT
71,670.00
BIST 100
9,761.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi

Gökhan Zobar  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi

Edirne

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara yönelik fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, tatlı, çikolata ve şekerleme üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Ürünleri inceleyen ekipler, son kullanma tarihi ve fiyat etiketi kontrolü yaptı.

Ekipler, et ürünü satışı yapan iş yerleri ve lokantaları da denetledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de patates deposu yapımında meydana gelen göçükte 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

IKBY’de geciken maaşların ödenmesi ramazan bayramı öncesi pazarı hareketlendirdi

Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi

Trakya'da bayram öncesi tatlıcıların fiyat etiketleri denetlendi
Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak

Rahmi M. Koç Müzesi bayram tatilinde ziyarete açık olacak
Edirne'de Osmanlı mirası tatlılar bayram için hazırlanıyor

Edirne'de Osmanlı mirası tatlılar bayram için hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet