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Yaşam

Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı dron ile ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Ufuk Ertop   | 18.07.2022
Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor Fotoğraf: Ufuk Ertop / AA

Kırklareli

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bazı ayçiçeği tarlalarında yoğun olarak görülen çayır tırtılı popülasyonu, gelişim dönemindeki bitkiye zarar veriyor.

Havadan ilaçlama ekipleri, Kırklareli'nin Kavaklı ve İnece beldeleri ile Dokuzhöyük köyünde çalışmalarını yürütüyor.

Çiftçi Sinan Argun, AA muhabirine, çayır tırtılı nedeniyle zor durumda olduklarını söyledi.

Ayçiçeğinin yüksek boyda olduğu için tarlaya traktörle de giremediklerini ifade eden Argun, dron ile ilaçlama yaptırdıklarını belirtti. 250 dönüm ayçiçeği arazisinin yaklaşık 100 dönümünde tırtıl istilasının olduğunu aktaran Argun, zor bir süreç yaşadıklarını kaydetti.

Bazı bölgelerde tırtılların yapraklardan başlayıp, tanesine kadar ulaştığını anlatan Argun, "Bölgemizde çok yoğun tırtıl var. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun. Dronla ilaçlama yaptırıyoruz. Dron da bazen yetersiz kalıyor. Yaklaşık 100 dekar alanı hemen hemen bitirdi tırtıllar. Yaprak kalmadı ayçiçeğinde. Tane tutar mı tutmaz mı belli değil. Tırtıllar önce yaprakları yiyor sonra ayçiçeğinin kafasını yiyor. Geriye bir şey bırakmıyor." diye konuştu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da çayır tırtıllarının olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İlaçlama çalışmaları Edirne ve Tekirdağ'da da sürüyor.

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