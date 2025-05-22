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Yaşam

Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, doğa sporları dersi kapsamında Tekirdağ’ın Uçmakdere bölgesinde yamaç paraşütü yaparak farklı bir deneyim yaşadı.

Mesut Karaduman  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Trakya Üniversitesi öğrencileri bu haftaki derslerini gökyüzünde işledi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Dr. Öğr. Üyesi Şerife Gamze Ülker eşliğinde her hafta farklı bir etkinliğe katılan öğrenciler, bu hafta Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği doğa harikası Uçmakdere’ye geldi.

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Paraşüt pilotları eşliğinde 250 metrelik pistten uçuş yapan öğrenciler, gökyüzüyle buluşma fırsatı yakaladı.

Ülker, AA muhabirine, öğrencilerle birlikte mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Doğa sporları dersi kapsamında her hafta ayrı bir etkinlik organize ettiklerini ifade eden Ülker, "Bu haftaki etkinliğimizde mavi ile yeşilin buluştuğu bu doğa harikası yer olan Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmak istedik. Herkes için çok farklı ve keyifli bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerden Ceyda Kahve de yamaç paraşütü yapmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu aktardı.

Yamaç paraşütünü herkesin bir kerede olsa yapması gerektiğini dile getiren Kahve, doğayı gökyüzünden izlemenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Muhammet Ali Keskin ise ATV arazi aracı turu yaptığını ve ardından daha fazla adrenalin yaşamak için yamaç paraşütü uçuş yaptığını belirtti.

Emre Sarı da yamaç paraşütü yaparken kendisini kuş gibi hissettiğini aktararak, gökyüzüyle buluşmak isteyen herkesin bölgeye davet etti.

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