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Yaşam

Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.08.2022
Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Otoport AVM'deki Yamaha servisindeki etkinliğe katılan Razgatlıoğlu, hayranlarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Razgatlıoğlu bir hayranının ise motosikletini imzaladı.


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