Toprak Razgatlıoğlu sevenleriye buluştu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi.
İstanbul
Otoport AVM'deki Yamaha servisindeki etkinliğe katılan Razgatlıoğlu, hayranlarıyla bir araya gelerek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
Razgatlıoğlu bir hayranının ise motosikletini imzaladı.
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