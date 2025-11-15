Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Tokat
Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.
Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.