logo
Yaşam

Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Ekber Türkoğlu, İbrahim Şenel  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor Fotoğraf: Ramazan Sarıcan/AA

Tokat

Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

