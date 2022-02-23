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Yaşam

Tokat'ta sokak köpeğinin yüzünden yaraladığı çocuğun ameliyatı başarılı geçti

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden yaralanan çocuğun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Ekber Türkoğlu   | 23.02.2022
Tokat'ta sokak köpeğinin yüzünden yaraladığı çocuğun ameliyatı başarılı geçti

Tokat

İlçe merkezinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar'ın tedavisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi servisinde devam ediyor.

Dün ameliyat edilen Sunar'ın durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Berat Sunar da AA muhabirine, başarılı geçtiği belirtilen ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Doktorlar ve diğer görevlilere teşekkür eden Sunar, "Allah hepsinden razı olsun. Çok küçük bir iz kalacakmış, çok mutluyum. Gaziantep'teki Asiye gibi olmadı. Asiye'yi gördüğümde içim parçalanmıştı. Halime şükrediyorum. Daha kötü bir şey de olabilirdi. Yarılma vardı, doktorumuz ameliyat etti." dedi.

Baba İbrahim Sunar da hastane yetkililerine teşekkür ederek, "Ameliyat 1 saat 10 dakika sürdü. Sonra servise aldık, uyandırdık. Gayet başarılı bir operasyon olduğunu söylediler. Durumumuz iyi. İzler çizik şeklinde kalacak. İlerleyen zamanlarda da onun tedavisi sürer. Mevlam başka acı keder göstermesin." ifadesini kullandı.

Sulusaray ilçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde ekmek fırınına yaklaştığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğramış, fırın çalışanı tarafından Sulusaray İlçe Hastanesine götürülmüştü. Sunar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

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