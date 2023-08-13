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Yaşam

Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma borusuna düşen 2 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erol Yıldız  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı

Tokat

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinin havalandırma borusundan kedi sesleri duyan Zeynel Kış, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, 2 kedi yavrusunun yaklaşık 3 metre derinliğe düştüğünü tespit etti.

Banyodaki duvarı kırarak plastik boruya ulaşan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kedileri kurtararak, annelerinin yanına bıraktı.

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