Tokat'ta havalandırma borusuna düşen kedi yavrularını itfaiye kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma borusuna düşen 2 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinin havalandırma borusundan kedi sesleri duyan Zeynel Kış, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, 2 kedi yavrusunun yaklaşık 3 metre derinliğe düştüğünü tespit etti.
Banyodaki duvarı kırarak plastik boruya ulaşan ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kedileri kurtararak, annelerinin yanına bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.