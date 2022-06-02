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Yaşam

Tokat'ta besin zehirlenmesi geçiren sahipsiz köpeği jandarma tedavi ettirdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde besin zehirlenmesi geçirdiği anlaşılan sahipsiz köpek, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Ekber Türkoğlu   | 02.06.2022
Tokat'ta besin zehirlenmesi geçiren sahipsiz köpeği jandarma tedavi ettirdi

Tokat

İlçede vatandaşlar sahipsiz köpeğin hareketsiz yattığını görünce ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bulunduğu yerden alınan köpek, kentte bir veterinere götürüldü.

Yapılan incelemede besin zehirlenmesi geçirdiği belirlenen köpek, tedavi edildi.

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