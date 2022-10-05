Dolar
18.58
Euro
18.44
Altın
1,706.50
ETH/USDT
1,342.60
BTC/USDT
20,085.00
BIST 100
3,461.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.
logo
Yaşam

Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor

Tokat ve Sivas'ta kuzu eti ve çeşitli sebzelerle hazırlanan kebap, adını aldığı iki kent arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Göksel Cüneyt İğde, Ekber Türkoğlu   | 05.10.2022
Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Gastronomi alanında söz sahibi ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, yöresel lezzetler arasındaki farklılıklar dolayısıyla şehirler arasında yaşanan tatlı rekabet, yemek kültürüne zenginlik katıyor.

Komşu iki il Tokat ve Sivas arasında da zaman zaman kebap rekabeti yaşanıyor. Bu kentlerde kuzu eti ve çeşitli sebzelerle hazırlanan kebap, "Tokat kebabı" ve "Sivas kebabı" olarak adlandırılıyor.

Tokatlı kebap ustası: "Bu kebap bizim kebabımız"

Tokat kebabı, 2015 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

Yaylalarda kekikle beslenen kuzuların eti ile bölgede yetiştirilen patlıcan, patates, biber, sarımsak ve domatesle hazırlanan Tokat kebabı, özel fırınlarda, en üste kuyruk yağı geçirilen şişlerde yaklaşık yarım saat pişiriliyor.

Kebap ustası Mücahit Yılmaz, AA muhabirine, Tokat denilince akla ilk olarak Tokat kebabının geldiğini söyledi.

Tokat kebabının lezzetinin meşhur olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Komşu ilimiz Sivas bu kebaba sahip çıkmaya çalışıyor. En sonunda kebabı, 'Tokat' olarak tescil ettik. Başka il yapmış, biz de buna Tokat'ın adını koyalım demiyoruz. Nasıl Adana'nın Adana'sına, Antep'in baklavasına, Urfa'nın lahmacununa saygı duyuyorsak, Tokat kebabına da saygı duyulmasını istiyoruz. Biz Tokat kebabını satmasın demiyoruz, satsınlar. Bunu, 'Tokat kebabı' diye satsınlar, kendi illerinin adını koyup satmasınlar." diye konuştu.

Yılmaz, Tokat kebabının kendine özgü ocakta pişirildiğini anlatarak, "Bu mahsullerin hiçbirinin komşu ilimizde yetişmediğini biz de biliyoruz. İşletmeme 100 müşteriden 40'ı Sivas'tan geliyor. İnsanlar Sivas'tan Tokat'a Tokat kebabı yemeye geliyor. Bu kebap bizim kebabımız. Bu malzemenin olması yetmiyor. Bunun kendine özgü ocağı var. Bu ocak Tokat'ta yapılıyor." dedi.

"Tokat'tan ayrı olarak patates kullanmıyoruz"

Sivas'ta bir restoranda 8 yıldır kebap ustası olarak çalışan Abdulsamet Ağca, Sivas kebabında kullandıkları eti, yöredeki dağlarda kekikle beslenen kuzulardan seçtiklerini söyledi.

Ağca, "Özellikle kuzunun but, kaburga ve pirzola kısmını kullanmamız bu rekabette bizi öne geçiriyor. Yani etin yumuşak yerlerini seçiyoruz ayrıca biz Tokat'tan ayrı olarak patates kullanmıyoruz, patlıcan, domates, sarımsak ve biber kullanıyoruz." dedi.

Sivas kebabı için kullanılan fırının da tamamen özel olduğunu dile getiren Ağca, "Ocağımız, ateş tuğlasından yapılmış, sadece bu kebaba özgü tandır fırınıdır. Burada pişen kuzu etinden akan yağ, fırının altındaki bölmede birikir. Sunumu yapmadan önce biriken yağı kebabın üzerine dökeriz. Etin kendi yağı olmazsa olmazımızdır. Kebaba ayrı bir lezzet katıyor." şeklinde konuştu.

Etin hazırlanış aşamasında göze hitap edecek şekilde doğrandığını anlatan Ağca, çok az tuzladıktan sonra eti kendi lezzetine bıraktıklarını söyledi.

Ağca, daha sonra sırasıyla kuyruk yağı, et ve patlıcanı bir şişe, diğer sebzeleri ise ayrı bir şişe takarak fırına sürdüklerini belirterek, "Piştikten sonra kebabı güzel bir şekilde tabağa çekeriz. Daha sonra fırında biriken kendi yağını üzerinde güzelce gezdiririz çünkü dediğim gibi kebaba asıl lezzeti veren budur. Görsele de önem verdiğimiz için en son süslü bir şekilde katladığımız lavaşlarla sunumunu yaparız." ifadesini kullandı.

Rekabette önde olduklarını savunan Ağca, "Tokat ile kebapta tatlı bir rekabet içinde olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkemizin çeşitliliğini gösteren bir şey. Ülkemizde böyle yöresel lezzetlerin olması ve damağa hitap etmesi çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
"6-7 Ekim olayları"nın 8. yılı
İstinaf, 132 sanıklı KKK darbe girişimi davası kararlarını hukuka uygun buldu
Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

Benzer haberler

Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor

Tokat ve Sivas'ın "kebap" rekabeti yemek kültürüne zenginlik katıyor

Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki caminin imamı gönüllü rehberlik yapıyor

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyon 2024'te tamamlanacak

Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı

Siirt ile Bitlis arasında paylaşılamayan tescilli lezzet: Büryan kebabı
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet