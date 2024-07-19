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Yaşam

Tokat’ın cadde ve sokak temizliği kadın işçilere emanet

Tokat Belediyesince istihdam edilen 15 kadın temizlik işçisi, göreve başladı.

Dursun Ekrem Er  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Tokat’ın cadde ve sokak temizliği kadın işçilere emanet Fotoğraf: Dursun Ekrem Er/AA

Tokat

Belediye tarafından hayata geçirilen projeyle işbaşı yapan kadın işçiler, cadde ve sokakların temizliğini gerçekleştiriyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklarda göreve başlayan temizlik işçileriyle kente kadın elinin değdiğini söyledi.

Personel sayısını artırmaya başladıklarını belirten Yazıcıoğlu, "15 kadın temizlik elemanı istihdam ettik. Sokaklarda, ana caddelerde olmasını özellikle arzu ettim. Bu bizim için önemli. Bu bir ilk değil ama Tokat'ımız için bir ilk olabilir. Özellikle sokakta temizlik noktasında çalışan personelimize ben de çok özen gösteriyorum. Hatta kılığından, kıyafetinden, davranışından ve üsluplarından, özellikle temizliklerinden bizatihi ben de denetimlerimi yaparak devam ediyorum bu süreçte. Bence Tokat için hayırlı oldu, güzel oldu. İyi bir başlangıç oldu. Tokat'a kadın elinin değmesinde bir hayır vardır." diye konuştu.

İstihdam edilen işçilerden, 44 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Handan Durmaz ise "Çok mutluyuz. İnşallah Tokat'ı daha da temiz yapacağız kadınlar olarak. Kadınlara da bu şansı tanıdıkları için, istihdam verdikleri için Belediye Başkanımız Kemal Yazıcıoğlu'na çok teşekkür ederiz. İnşallah daha da çok kadınımız bu konuda katılım sağlar." ifadelerini kullandı.

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