TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı
Türkiye Maarif Vakfı Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Saraybosna
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen mezuniyet törenine çocukların aileleri ve öğretmenleri katıldı. Diplomalarını alan minikler sergiledikleri programla güzel bir gün yaşadı.
TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, burada yaptığı açıklamada, çocuklara verdikleri güzel eğitim için anaokulu müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.