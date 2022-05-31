Dolar
16.41
Euro
17.62
Altın
1,842.79
ETH/USDT
1,967.10
BTC/USDT
32,160.00
BIST 100
2,547.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Türkiye Maarif Vakfı Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Lejla Biogradlija   | 31.05.2022
TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Saraybosna

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen mezuniyet törenine çocukların aileleri ve öğretmenleri katıldı. Diplomalarını alan minikler sergiledikleri programla güzel bir gün yaşadı.

TMV Bosna Hersek Koordinatörü Yakup Gül, burada yaptığı açıklamada, çocuklara verdikleri güzel eğitim için anaokulu müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

TMV Saraybosna okullarında anaokulu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

Bosna Hersek'te Beyaz Kurdele Günü

Türkiye, Bosna Hersek'teki vakıf binalarının ihyasını sürdürüyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'le görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazovic'le görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ezan okudu
Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek'te tamamlanan üç eser açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bosna Hersek'te tamamlanan üç eser açılıyor