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Yaşam

Tıp profesörü emekliliğinde turist rehberliği yapmak için 54 yaşında diploma aldı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Mıstık, 40 yıl önce kurduğu turist rehberi olma hayalini gerçekleştirmek için başladığı turizm fakültesinden dönem birinciliğiyle mezun oldu.

Ergün Haktanıyan   | 05.06.2022
Tıp profesörü emekliliğinde turist rehberliği yapmak için 54 yaşında diploma aldı Fotoğraf: Ergün Haktanıyan - AA

Kayseri

54 yaşındaki Mıstık, AA muhabirine, 40 yıl önce Ürgüp'te yaşayan öğretmen ablasına gittiğinde bölgede amatör olarak rehberlik yapmaya başladığını söyledi.

Bu faaliyetini unutamadığını anlatan Mıstık, "Çok keyifli geliyordu yabancılarla gezmek, onları gezdirmek ve ülkemizi anlatmak. 1985 yılında Tarsus Amerikan Kolejinden mezun oldum. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve Ankara Numune Hastanesi'nde aile hekimliği uzmanı oldum. Daha sonra Erciyes Üniversitesinde doçent ve profesör oldum." dedi.

Mıstık, 11 yıldır aile hekimi profesörü olduğunu ve doçentlikten sonra bir okul daha okumak istediğini, rehberlik için Açık Öğretim Fakültesinde 2015 yılında Kültürel Miras ve Turizm Bölümünden bölüm ikincisi olarak mezun olduğunu belirtti.

Çıkan yasa nedeniyle o bölümde rehber olunamadığını öğrendiğini anlatan Mıstık, üniversite sınavını kazanarak, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünü başarı ile bitirdiğini dile getirdi.

Ardından lisans mezunu olmak için çalışmalara başladığını ifade eden Mıstık, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Rehberlik Bölümüne üniversite sınavı ile girerek, bu yıl da 13. dönem birincisi olup diploma aldığını kaydetti.

Rehberliğin sevdiği bir alan olduğunu, emeklilikte yapacağı bir iş için eğitim aldığını anlatan Mıstık, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde derslere uzaktan katıldım. Hastane odamda derslere katılma fırsatım oldu. Kimse tıp fakültesi zordur, rehberlik bölümü kolay sanmasın. Böyle bir şey yok. Bu tamamen disiplinli, anlayarak ve severek çalışmanın bir ürünü. Şu anda Kayseri'de, Ürgüp gibi kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerin 3-4 günlük bir destinasyon olarak gezilebilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda Kayseri Rehberler Derneğinin kurulması için çalışıyoruz. Emeklilikte rehberlik alanında akademik ve planlama aşamaları ile değil, aktif olarak sahada olacağız."

Yaklaşık 40 yıl sonra hayaline kavuştuğuna değinen Mıstık, yıllar önce yerli ve yabancı turistlere Türkiye'nin bilinmeyen yanlarını anlatırken çok keyif aldığını, emekliliğinde de "misafir" olarak gördükleri turistleri gezdireceğini sözlerine ekledi.

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