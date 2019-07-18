Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
101,650.30
Altın
1,418.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının gönüllü elçileri, Morogoro'da yerel halk ile öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor.

Tufan Aktaş   | 18.07.2019
TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

Addis Abeba

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya'ya gelen diş hekimliği ve tıp öğrencileri, yerel halka ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Tanzanya'nın Morogoro bölgesinde çalışmalara başlayan 14 öğrenci, sağlık hizmetlerine erişim sorunu yaşayan yerel halkın ağız ve diş sağlığı taramasını gerçekleştiriyor.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneğinin desteğiyle yapılan taramada, diş çekimi ve atravmatik restoratif tedavilere başlandı.

Çalışma kapsamında Morogoro bölgesinde geçirilecek 5 gün boyunca, yaklaşık 2 bin muayene ve 400 tedavinin gerçekleştirilmesi, bölgedeki ilkokullarda bin öğrenciye oral hijyen eğitimi verilmesi, diş fırçası ve diş macunu dağıtılması hedefleniyor.

Ayrıca projenin ikinci haftasında ekip, Muhumbili Hastanesinde kapasite artırımına yönelik eğitim programı düzenleyecek.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor
Türkiye'nin PYD/PKK'nın narko-terörüyle mücadelesi
AB-MERCOSUR anlaşması ve yeni bölgeselleşme

Benzer haberler

TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş sağlığı hizmeti

TRT Afgan gençlere gazetecilik eğitimi verdi

'TİKA eğitim uygulamalarındaki yenilikleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor'

TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim

TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim
'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'

'Türkiye dünyanın en gönlü zengin ülkesi'
TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi

TİKA 6 ayda 800 proje hayata geçirdi