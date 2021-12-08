Dolar
13.67
Euro
15.43
Altın
1,789.44
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,995.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Prof. Dr. Tuncer Bulutay için Hacı Bayram Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Yaşam

Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor

Şırnak'ta işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 ay komada kalan ve iki bacağını kaybeden Çetin, ailesinin verdiği moralle hayatını sürdürüyor.

Hüseyin Bağış   | 08.12.2021
Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

Türkiye-Irak sınırında güvenlik yolu yapımında çalışan Çetin, 15 Temmuz 2019'da Beytüşşebap Kato Dağı bölgesinde yol yapımında görevli işçilerin bulunduğu iş makinesinin geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Bir işçinin hayatını kaybettiği olayda, askeri helikopterle hastaneye kaldırılan Çetin, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "İkinci doğumum." dediği hayata gözlerini 9 ay sonra açtı.

Çetin, saldırıya uğradıkları araçtan sürünerek çıktığını hatırladığını belirterek, "Hain terör örgütünün saldırısından ağır yaralı kurtuldum. Yaşam mücadelesini komada 9 ay vererek kazanmışım. Uyandıktan sonra iki bacağımı kaybettiğimi, yılın da 2020 olduğunu duyduğumda inanamadım. Her sabah bacaklarım var gibi uyanıyorum." dedi.

Bilkent Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü fizik tedavi sonrası tekerlekli sandalyeyle yaşamayı öğrendiğini dile getiren Çetin, yürümek için ise protez bacağa ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı zor sürecin ardından ailesinin kendisini hayata bağladığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Beni hayata bağlayan tek şey çocuklarım ve eşim. Onlara olan sevgim, hayata bağlılığım sayesinde psikolojik destek almadan, çünkü zaten bunu kabullenerek, bilerek, göze alarak bu projelere gidip hizmet verdim. Neyle karşılaşacağımızı, durumun ne olduğunu zaten bilerek çalıştığımız için psikolojik olarak bir sorun yaşamadım. Eve döndüğümde çocukların heyecanını görünce motive oldum. Ayrılık sürecinden sonra, yaklaşık bir yıla yakın, hastaneden taburcu olup eve döndüğümdeki heyecanı anlatamam. Beni motive eden ailemin daha önce nasılsam yine beni aynı karşılamaları oldu."

Her şeye rağmen yaşamanın güzel olduğunu belirten Çetin, hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştığını vurguladı.

Sabahları çocuklarını okula gönderdiğini anlatan Çetin, "Onları servise ben bindiriyorum, akşam gelirken ben karşılıyorum. Boş vakitlerimizde parkta, alışverişiyle ilgileniyorum. Ödevlerine yardımcı oluyorum. Sabahtan akşama kadar tekerlekli sandalyenin üzerinde, ayaklarım varmış gibi bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılamaya devam ediyorum. 9 ay sonra yoğun bakımdan tekrar gözlerinizi açmak hakikaten ikinci bir şans, ikinci bir doğum gibi ve ben bunun kıymetini çok iyi bilerek, farkında olarak yaşıyorum. Nefes almak, çevreye bakmak, insanlarla konuşmak çok güzel bir duygu. Anlatılamaz sadece yaşıyoruz ama herhangi bir eksiklik hissetmiyorum kendimde, şükürler olsun." diye konuştu.

"Protezle bir nebze olsun hayattaki eksikliğimi tamamlayabilirim"

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu'na tabi olduğunu hatırlatan Çetin, kanun kapsamında protez masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını ancak buna gücü yetmediğini dile getirdi.

Protezlerin yaşamını kolaylaştıracağını belirten Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Protezle en azından ayağa kalkabileceğim, yürüyebileceğim. Yürümekten kastım kısıtlı mesafeler ama hayatımı kolaylaştıracak. Protezle, bir nebze olsun hayattaki eksikliğimi tamamlayabilirim. Yetkililerimizden bu konuda sadece benim için değil benzer durumda olan vatandaşlarımız için destek beklediğimi ifade etmek istiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bugüne kadar hiçbir varyantta bu kadar fazla aminoasit değişikliği olmamıştı'
Avustralya’da Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor
ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor

Terör saldırısında bacaklarını kaybeden işçi protezle ayağa kalkmak istiyor

Karaciğer hastalıklarının tedavisinde ilaç testleri için organ benzeri yapı geliştirildi

İzmir'de 42 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'de meslek liselerinin ürettiği motokaravan ve dijital kürsü tanıtıldı

İzmir'de meslek liselerinin ürettiği motokaravan ve dijital kürsü tanıtıldı
Kışlaklara dönen göçerlerin çadırlarda zorlu yaşamı

Kışlaklara dönen göçerlerin çadırlarda zorlu yaşamı

Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Eski AK Parti Cizre ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü