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Yaşam

Tekirdağ'daki ayçiçeği tarlalarında "deklanşör senfonisi" başladı

Tekirdağ'da 1 milyon 650 bin dekarda ekilen ayçiçekleri, hava sıcaklığı ve yağışın istenilen oranda olmasıyla boy vererek çiçek açtı.

Mesut Karaduman  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Tekirdağ'daki ayçiçeği tarlalarında "deklanşör senfonisi" başladı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Özellikle gün doğumu ve gün batımında sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları vatandaşların ve bu anı kayda almak isteyen fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Ufuk çizgisine kadar sarıya dönen tarlalarda deklanşör seslerine kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, ayçiçeği üretiminde Tekirdağ'ın önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Son günlerde etkili olan yağışların ayçiçeklerine faydası olduğunu ifade eden Saygı, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'da bu yıl 1 milyon 650 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldı. Kışın istenilen yağışlar olmasa da yaz yağmurları ürünlere iyi geldi. bu sıralar ayçiçeğinin yağmura ihtiyacı vardı ve son yağışlarla üreticide sevindi. Bundan sonra da etkili olan yağışlar verime yansıyacaktır. Ayçiçeğinde güzel verimler bekliyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını alacaktır inşallah."

Saygı, ayçiçeklerinin açmasıyla tarlaların eşsiz bir güzelliğe büründüğünü, insanların tarlalarda güzel anılar biriktirmek için fotoğraf çekilmeye başladığını dile getirdi.

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