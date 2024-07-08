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Yaşam

Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Tekirdağ açıklarında, tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mesut Karaduman  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Tekirdağ

Marmara Denizi Değirmenaltı Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

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