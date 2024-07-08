Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
Tekirdağ açıklarında, tekneye eşlik eden bir yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tekirdağ
Marmara Denizi Değirmenaltı Mahallesi açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.