Tekirdağ'da yunusların tekneye eşlik etmesi görüntülendi
Tekirdağ açıklarında, yunusların bir tekneye eşlik etmesi kameraya yansıdı.
Tekirdağ
Marmara Denizi Barbaros Limanı açıklarında tekneyle denize açılan bir kişi, 5 yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek, cep telefonu kamerasıyla anı görüntüledi.
Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.