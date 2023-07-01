Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,923.00
BTC/USDT
30,579.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ ve ilçelerine gelen tatilciler, bayramın son gününde de sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Fırat Çakır  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da geçiren yerli ve yabancı turistler, bayramın son gününde de plajlara akın etti.

Tatilciler Kumbağ, Altınova, Mürefte ve Şarköy'deki plajlarda denize girip güneşlendi.

Süleymanpaşa, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlar da serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova plajı ve Kumbağ mahallesindeki halk plajına gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da plajda futbol ve voleybol oynayarak zaman geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığına ödül
Bakan Göktaş: Adıyaman'da toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1 PKK'lı terörist yakalandı
İzmir'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti

Antalya'ya 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5,5 milyonu geçti

Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde yoğunluk yaşanıyor

Mersin'in kamp alanlarında Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı

İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı
İstanbul'da sağlık ekipleri bayram dönüşü kazalarına karşı teyakkuzda

İstanbul'da sağlık ekipleri bayram dönüşü kazalarına karşı teyakkuzda
Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet