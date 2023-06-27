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Yaşam

Tekerlekli sandalyesiyle engelleri aşan Bangladeşli öğrenci mezun oldu

İstanbul'a üniversite okumak için gelen ancak rahatsızlanması sonucu felç kalarak tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Bangladeşli öğrenci Shakil Reja Efti, eğitimine devam ederek mezun olmayı başardı.

Şükrü Gündüz  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Tekerlekli sandalyesiyle engelleri aşan Bangladeşli öğrenci mezun oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesinde okumak için Türkiye'ye gelen Bangladeşli Shakil Reja Efti, bir yılda Türkçeyi öğrendi. 2020'de belindeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastanede tedavi gören Efti, 3 ameliyat geçirdi. Omurgasına 14 platin takılan Efti, yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başladı. Okuma sevincini kaybetmeyen Efti, eğitimine devam etti ve mezun oldu.

Efti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ve hocalarının desteği sayesinde mezun olabildiğini söyledi.

Omurgasından rahatsızlandığını anlatan Efti, "Sonra üç ameliyat geçirdim, 14 platin takıldı omurgama. Belden aşağım felç oldu. Ama Türkiye'de doktorlar bana çok iyi baktı, hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocalarımın desteği sayesinde de mezun oldum." ifadelerini kullandı.

Başka ülkelere de başvurdu ama eğitim için Türkiye'yi seçti

Efti, hastalığının ilk dönemlerinin pandemiye denk geldiğini, online dersler nedeniyle eğitiminin aksamadığını belirterek, fizyoterapi de aldığını kaydetti.

Beylikdüzü'nde oturan Efti, şöyle devam etti:

"Metrobüse biniyorum, sonra Cevizlibağ'dan tramvayla İstanbul Üniversitesine geliyorum. Türk arkadaşlarım gerçekten harikalar. Tüm dünyadan arkadaşlarım oldu. İstanbul Üniversitesi'nde harika bir eğitim dönemi geçirdim. Yazmayı çok seviyorum. Yüksek lisans da yapmak istiyorum. Sonra akademisyen olmak istiyorum. Şimdi Bangladeş'in dergi ve gazetelerinde yazılar yazıyorum. Gazeteci olarak meslek hayatıma devam etmek istiyorum."

Türkçe eğitim aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Efti, "Türkiye'ye gelmeden önce eğitim için başka ülkelere de başvurdum. ABD'den kabul aldım ama gitmedim, buraya gelmek istedim. İstanbul Üniversitesini çok beğendim. Çünkü Türkiye'nin en eski üniversitesi. Tüm bu şeyler beni çok etkiledi, hocalarım çok iyiydi. Türkiye'nin ve İstanbul'un tarihi, her şeyi çok güzel." değerlendirmesini yaptı.

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