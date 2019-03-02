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Yaşam

Tekerlekli sandalyede yazdığı kitapların Almanya'ya ulaşmasını istiyor

İki yaşındayken beyin felci olan ve vücudunun birçok bölgesini kullanamayan Erdal Yalçın, engelleri aşarak 17 kitap kaleme aldı.

Saadet Firdevs Aparı  | 02.03.2019
Tekerlekli sandalyede yazdığı kitapların Almanya'ya ulaşmasını istiyor

İstanbul

İki yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu beyin felci olan Erdal Yalçın, katıldığı "Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"nde tanıştığı yayımcılar aracılığıyla, kitaplarını Almanya'da satabilmeyi hedefliyor.

Kaleme aldığı 17 kitabı bulunan Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde, kitaplarını okuyucuyla buluşturuyor. 

Kitap stantlarının arasında tekerlekli sandalyesiyle dolaşan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada iki yaşında geçirdiği hastalıktan sonra beyin felci olduğunu, okuma yazmayı ise annesi sayesinde öğrendiğini anlattı.

Erdal Yalçın, bir süre okula gidemediğini ama bunun kendisine engel olmadığını dile getirerek, şu anda Atatürk Üniversite'sinde öğrenci olduğunu vurguladı.

"Yazmak olmasaydı çoktan ölmüştüm"

Engel tanımadan yazdığı kitaplarını okura ulaştırmanın kendisi için önemine değinen Yalçın, yazmaya olan sevgisini şu sözlerle aktardı:

"İnsanları ve yazmayı çok seviyorum. Kendi kendime düşündüm ve 'topluma ve kendime nasıl faydalı olurum' dedim. Sonra 'sen sadece yazabilirsin.' dedim. Çünkü ben başka bir iş yapamam. Yazmayı seviyorum. Yazmak benim hayat amacım. Yazmak olmasaydı ben çoktan ölmüştüm."

Yalçın, festival sırasında Almanya'da yaşayan bir Türk yayımcıyla tanıştığını belirterek, yayımcının kitaplarını Almanya'da satacağını söylemesi dolayısıyla oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Şiir, öykü, roman gibi farklı alanlarda kitaplar yazan Yalçın, daha önce bir filmde Fatma Girik'le rol aldığına da işaret ederek, "Kitabımı alan bütün okurlara, beni destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayatımı ve yaşama gayemi onlara borçluyum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, 3 Mart’a kadar yayıncı, yazar ve okurları buluşturmaya devam edecek.

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