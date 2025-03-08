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Yaşam

Tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor

Ordu'da sağ tarafı felçli Günay Kılıç, tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ev ekonomisine katkı sunuyor.

Eyüp Elevli  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Tek eliyle işlediği ürünlerin satışıyla ailesinin geçimine katkı sağlıyor

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde yaşayan Kılıç, 20 yıl önce bir yakınını kaybetmesinin ardından geçirdiği rahatsızlık sonucu felç kaldı.

Vücudunun sağ tarafını kullanamayan 47 yaşındaki Kılıç, hastalığının ilk zamanlarında bulunduğu duruma alışmakta zorluk çekti.

Çevresinin desteğiyle evinde el işi yapmaya başlayan Kılıç, kadınların el emeği ürünlerini satmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesinin El Emeği Çarşısı'na başvurdu.

Burada işlediği ürünleri satmaya başlayan Kılıç, bu sayede hem ev ekonomisine hem de çocuklarının eğitimine destek oldu.

Günay Kılıç, rahatsızlığının ilk dönemlerinde hiçbir şey yapmak istemediğini, ailesi ve yakınlarının motive etmesiyle el işi yapmaya başladığını belirtti.

Yaptığı ürünlerin zamanla satıldığını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Daha sonra 'Yaptığım işleri daha da çok satabilirim.' diye düşünürken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz hizmet veren El Emeği Çarşısı olduğunu öğrendim ve başvurdum. Bunun üzerine El Emeği Çarşısı'nda satış yapmaya başladım. Tam bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. 'Yapamam, edemem.' demedim, 'Ben yaparım.' dedim ve yaptım."

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