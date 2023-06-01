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Yaşam

TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Samsun'da ziyarete açıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Samsun'da ziyarete açıldı.

Mustafa Çavuş  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Samsun'da ziyarete açıldı Fotoğraf: Mustafa Çavuş/AA

Samsun

Samsun Limanı'na demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı.

Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Müze gemisi yarın da ziyaret edilebilecek.

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