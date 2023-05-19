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Yaşam

Tavşan "Yumoş" ve yavruları özel öğrencilerin can dostu oldu

Düzce'de özel eğitim uygulama okulunda bakımı üstlenilen tavşan "Pamuk" ve yavrularıyla hayvan sevgisi aşılanan çocukların sosyal gelişimleri de destekleniyor.

Ömer Ürer  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Tavşan "Yumoş" ve yavruları özel öğrencilerin can dostu oldu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri, Kovid-19 salgını döneminde bir hayvanseverin bakımında zorlandığı için kendilerine getirdiği "Hollanda lop" cinsi tavşanı sahiplendi.

Bahçede beslenen ve "Yumoş" adı verilen hayvanın ilerleyen süreçte yavrulaması üzerine bakım alanı büyütülüp okulun arka kısmında yeni bir alan oluşturuldu.

Tavşanlarla iç içe vakit geçirme imkanı bulan otizmli öğrenciler, hayvanların bakımı ve beslenmesi hakkında da bilgi sahibi oluyor. Tavşan ailesiyle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanmasının yanı sıra duygusal gelişimlerine de katkı sağlanıyor.

Tavşan sayısının üreme yoluyla giderek artması üzerine bakım konusunda zorlanmaya başlayan okul yönetimi, hayvanların bir kısmını sahiplendirmek istiyor.

"Çocuklar tavşanları çok seviyor"

Okulun evcil hayvan bakım atölyesi sorumlusu öğretmen Tansun Nafiye Gel, AA muhabirine, otizmli bireylerin hayvanlarla iç içe olmasının eğitici ve öğretici olduğunu söyledi.

Çocukların tavşanları çok sevdiğini dile getiren Gel, "Bu, onların duygusal gelişimlerinde de etkili. Derslerimizi de bazen bu atölyede yapıyoruz. Çocuklarımız onların nasıl beslendiğini ve büyüdüğünü görüyor." dedi.

Gel, çevreleriyle iletişim kurmakta zorlanan çocuklarda hayvanlar sayesinde olumlu değişiklikler gözlemlediklerini anlattı.

Tavşan sayısının zamanla çok arttığını belirten Gel, bir kısmını sahiplendirmek için hayvanseverlere ve okul idarelerine çağrıda bulunduklarını kaydetti.

"Okulumuzun birer parçası haline geldiler"

Okul müdürü Talha Aydoğan da tavşanların okulun birer parçası haline geldiklerini aktardı.

Atölyede çocukların yaşayarak öğrenme imkanı bulduğuna dikkati çeken Aydoğan, sayılarının artmasıyla okulun adeta "tavşan çiftliği"ne dönüştüğünü ifade etti.

Aydoğan, bu durumdan memnun olduklarını ancak sayıyı kontrol altında tutmak için tavşanların bir kısmını sahiplendirmek istediklerini kaydetti.

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