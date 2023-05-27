Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Beykoz ilçesinde vatandaşlara hitap edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye İçin Omuz Omuza temalı mitingde vatandaşlara hitap ediyor
logo
Yaşam

Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya kurduğu yuvasını ve yumurtalarını korumak isteyen mahmuzlu kızkuşunun, traktörle tarlayı süren çiftçiyi durdurduğu anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Ahmet Bayram  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi Fotoğraf: Hakan Alpar/AA

Manisa

Durasıllı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 21 yaşındaki Hakan Alpar, domates fidesi diktiği tarlasını traktörüyle sürdüğü sırada bir kuş önüne geçti.

Kuşun uçacağını düşünerek traktörünü sürmeye devam eden Alpar, uçmayarak kanatlarını açan ve kendisine yaklaşan traktöre karşı koyan kuşu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kuşun tarlaya kurduğu yuvada yumurtalarının olduğunu fark eden Alpar, o bölgeyi sürmeyerek uzaklaştı.

Hakan Alpar, AA muhabirine, gördüğü kuşun türüyle ilgili araştırma yaptığında nadir görülen mahmuzlu kızkuşu olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ben ilerledikçe kuş ısrarla önümde durmaya ve beni engellemeye çalıştı. Kanatlarını açıp bana tepki gösterdi. Meğer yumurtalarını korumaya çalışıyormuş." dedi.

Sosyal medyada paylaştığı görüntünün çok sayıda kişi tarafından beğenildiğini anlatan Alpar, "Özellikle kadınların yaptığı yorumlar güzeldi. Onun bir anne olduğunu düşünüyorum. Geçişime engel oldu. Ben de hayvanlara karşı merhametli olduğum için orayı sürmedim, işime başka yerde devam ettim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek
Doğu Akdeniz'in doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
AK Parti'den İstanbul dışında oy kullanacaklara ücretsiz otobüs seferi

Benzer haberler

Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi

Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi

Sakarya'da traktör fabrikasındaki boyahanede çıkan yangın söndürüldü

Balıkesirli çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya geldi

Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla bölgenin üretim üssü oluyor

Irak sınırındaki Derecik, sera yatırımlarıyla bölgenin üretim üssü oluyor
AB'nin tarım politikasına çiftçilerden tepki

AB'nin tarım politikasına çiftçilerden tepki
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet