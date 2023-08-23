Dolar
27.22
Euro
29.48
Altın
1,904.03
ETH/USDT
1,644.20
BTC/USDT
25,925.00
BIST 100
7,790.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Eşitlik Gelecek" toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor

Gaziantep'te günün önemli bölümünü tarlada ve ahırda çalışarak geçiren kadınlar, katıldıkları kursta erbane (tef) çalmayı öğrenerek müzikle yorgunluklarını atıyor.

Okan Coşkun  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Şahinbey Belediyesinin Burç Sosyal Tesisleri'nde 3 ay önce erbane kursu açıldı. Kırsal Burç Mahallesi'nden 5 kadın, kursa katıldı.

Gündelik işlerinden arta kalan zamanlarını müzikle değerlendiren kadınlar, enstrüman çalmayı öğreniyor. Kursun 3 ay sonra sona ermesi planlanıyor.

Ev hanımı Emine Mersinli, AA muhabirine, ev işlerinden ve evde oturmaktan sıkıldığı için kursa gitmeye karar verdiğini söyledi.

Müziğin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini anlatan Mersinli, şunları kaydetti:

"Babam çok önceleri bağlama çalıyordu, aslında merakım oradan geliyor. Ben de evlenince neden yapmayayım dedim ama daha önceleri ev işlerinden vakit bulamadığım için yapamıyordum. Ev işlerimi bitirip hemen kursa geliyorum. Müziğe karşı yatkınlığımı hocamız da söyledi. Arkadaşlarımızla birlikte erbane alıp çalmak istedik. Çok güzel oldu. Müzikle daha huzurluyuz. En azından kendimize bir aktivite olduğunu düşünüyoruz."

"Hayatımıza renk kattık"

Çiftçilikle uğraşan Meryem Aslan da müzikle tanıştıktan sonra hayatının daha düzene girdiğini ifade etti.

Yeni hayatından memnun olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Ev hanımıyım, çiftçilikçe uğraşıyoruz. Sabah uyanıp hayvanlarla ve bahçeyle uğraşınca, bir süre sonra sıkılmaya başladım. Arkadaşlarımızla beraber kursa başladık, hayatımıza renk kattık. Ritim duygusunu öğrendik. Burası müziğe bakış açımı değiştirdi. Ritimlere dikkat ediyorum. Evde oturup bir şeylere sarıyorduk artık. Bu bizim psikolojimize destek oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınının çıkış noktasındaki ilk anlar İHA ile görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
İzmir'de su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor

Tarlada yorulan Gaziantepli kadınlar katıldıkları kursta erbane çalmayı öğreniyor

Sinemanın eğlenceli yüzü: Sami Hazinses

Kadın üreticiler ürünlerini "yerinden" satacak

Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor

Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te bir hekimi ağır yaralayan kişinin tutuklandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te bir hekimi ağır yaralayan kişinin tutuklandığını bildirdi
Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti

Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazı altında kalan operatör hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet