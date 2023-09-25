Dolar
27.21
Euro
28.85
Altın
1,923.38
ETH/USDT
1,573.20
BTC/USDT
26,123.00
BIST 100
8,268.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor

Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Alanya ilçesi açıklarında her gün yüzlerce turist, mağaraları, batıkları ve deniz canlılarını görmek için dalış yapıyor.

Ayşe Yıldız  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor Fotoğraf: Tahsin Ceylan - AA

Antalya

Denizi, kumu, güneşi, tarihi yerleri ve yeşille mavinin kucaklaştığı koylarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Alanya, özellikle son yıllarda dalış turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Farklı ülkelerden gelen turistler, Alanya Tersanesi başta olmak üzere farklı noktalardan dalış yaparak su altında tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve deniz canlılarını inceleme imkanı yakalıyor.

Bölgede faaliyet gösteren 6 dalış okulu, her gün yüzlerce turist için tanıtım dalışları gerçekleştiriyor.

Dalışseverler, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nin su altında kalan mimari yapılarını inceleyebiliyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi de Alanya'nın mavi derinliklerindeki zenginliği göstermek, bölgenin dalış turizmi için önemini vurgulamak için Alanya Tersanesi'nden dalış yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Alanya Karakol Komutanlığı ve Dolphin Dalış Merkezi'nin de destek verdiği dalışta Ceylan'a, dalış okulu üyelerinin yanı sıra su altı fotoğrafçıları Mustafa Emre Kolbakır ve Taner Şahakalkan eşlik etti.

Dalışta Akdeniz foku, kornet, karagöz ve lahoz balıkları ile su altı mağaraları ve deniz çayırları görüntülendi.

"Bölgede 5 mağara, 3 batık ve bir tünel mevcut"

Etkinliğe katılan dalış eğitmeni Deniz Acarlar, AA muhabirine, Alanya'da özellikle son yıllarda dalış turizminin geliştiğini, mağara ve batıklar başta olmak üzere farklı noktaların olduğunu söyledi.

Dalan misafirlerin bölgeye hayran kaldığını anlatan Acarlar, "Dalış yapan müşterilerimizin çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. Mağaralar ve batıklar yabancıların çok ilgisini çekiyor. Talep gösteren yerlilerin de sayısı giderek artıyor. Bu bölgede 5 mağara, 3 batık ve bir tünel mevcut." diye konuştu.

Dalışseverlerden Ceyda Acarlar ise "Herkes hayatında en azından bir sefer bu dalışı yaşamalı. Su altında yeni bir sayfa açmış gibi hissediyorsun." dedi.

"Çok sayıda yabancı turist buradan dalış yapıyor"

Tahsin Ceylan da deniz çayırlarının en yoğun olduğu bölgelerden birinin Alanya açıkları olduğuna dikkati çekti.

Bölgede tonoz ve bağlamalı şamandıra sistemi olmadığından deniz canlılarının yoğun tekne çapalarına maruz kaldığına işaret eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından tersane yapıldıktan sonra 'iki denizin sultanı' unvanı kendisine verildi. Hem su altı kültürel varlıklarımızı, su altı yaşamını hem de karadaki kültürel değerlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Alanya dalış turizmi açısından oldukça zengin. Çok sayıda yabancı turist buradan dalış yapıyor. Bu sayede ciddi anlamda ekonomik gelir elde ediliyor. Dönemin Antalya Valisi, şimdiki İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile de daha önce buradan dalış yaptık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'dan artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle tanınan Alanya dalış turizmiyle de öne çıkıyor

Sivas'ta Yıldız Şelalesi turizme kazandırılacak

Master milli atlet Şensoy çifti başarılarıyla örnek oluyor

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası'na dev kruvaziyerle 2 bin 600 turist geldi

Kuşadası'na dev kruvaziyerle 2 bin 600 turist geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet