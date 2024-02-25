Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
51,498.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 106’ncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. -VTR-
logo
Yaşam

Tahranlılar karın tadını parklarda vakit geçirerek çıkardı

Yağış miktarının bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğü açıklanan İran’da, başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte kar yağışı başladı.

Haydar Şahin  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Tahranlılar karın tadını parklarda vakit geçirerek çıkardı Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

Hava kirliliği endeksine göre dünyadaki en kirli havaya sahip şehirler arasında yer alan Tahran’da günün ilk saatlerinde yağmaya başlayan kar aralıksız devam ederek kenti beyaza bürüdü.

Bugünün tatil olmasını da fırsat bilen Tahranlılar, kentin park ve bahçelerine akın ederek karın ve temiz havanın tadını çıkardı.

Çocukları ile parklara çıkan ailelerin bir kısmı kar altında yürümeyi tercih ederken kimileri de kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Tahran’ın kuzeyinde yer alan Pervaz Parkı'na gelen Tahranlıların bir kısmı ise kentin beyaz örtüyle kaplanmış manzarasını tepeden izlemeyi tercih etti.

Belediye çalışanları ise bir yandan yollarda tuzlama çalışması yaparken diğer yandan oyun parklarındaki karı temizleyerek çocuklara alan açtı.

Kar yağışı nedeniyle başkent trafiği ise zaman zaman zorluklara sahne oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi
TCG ULUÇALİREİS Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergilenecek
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı yarın açılacak
Van'da arama kurtarma eğitimi alan güvenlik korucuları çığ tatbikatı yaptı
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

Benzer haberler

Tahranlılar karın tadını parklarda vakit geçirerek çıkardı

Tahranlılar karın tadını parklarda vakit geçirerek çıkardı

Van'ın karla kaplı arazilerinde menderes güzelliği

Kars'ta kar etkili oldu

İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü

İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü
İran, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesini "asrın diplomasi faciası" olarak nitelendirdi

İran, ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesini "asrın diplomasi faciası" olarak nitelendirdi
Suriye rejimi: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

Suriye rejimi: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet