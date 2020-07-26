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Yaşam

'Tabiatın kalbi' Bolu Kurban Bayramı'nda doğa tutkunlarını bekliyor

Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nın da aralarında olduğu yaklaşık 200 göl ve göleti barındıran Bolu'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 26.07.2020
'Tabiatın kalbi' Bolu Kurban Bayramı'nda doğa tutkunlarını bekliyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarını bekliyor.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan ve bünyesinde Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nın da aralarında olduğu yaklaşık 200 göl ve göleti barındıran, yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu, her mevsim doğa tutkunlarının uğrak noktalarının başında geliyor.

Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı'nda Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar tamamlandı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemlerine yönelik hazırlıklarını bitirdi.

"Otellerde doluluk oranı yavaş yavaş artmaya başladı"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle haziran ayı itibarıyla Bolu'da otelleri açmaya başladıklarını belirterek, doluluk oranının yavaş yavaş artmaya başladığını söyledi.

Kurban Bayramı tatili için taleplerin yoğun olduğunu aktaran Ergül, "Kurban Bayramı tatilinde yüzde 50-60'ları rahat bulacağımızı düşünüyorum." dedi.

Ergül, bayramdan sonra da hareketliliğin devam edeceğini düşündüklerini kaydetti.

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