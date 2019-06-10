Suruçlu çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan korunuyor
Şanlıurfa'da çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için "Madde Bağımlısı Olma, Spor Bağımlısı Ol" projesini hayata geçirildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde antrenörlük yapan Yaşar Dolu, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için "Madde Bağımlısı Olma, Spor Bağımlısı Ol" projesini hayata geçirdi.
Gençlerin iyi yetişmeleri için spora yönlendirilmesi gerektiği fikriyle yola çıkan Dolu, çocukların okul dışındaki zamanlarını değerlendirebilmesi için yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı.
"Madde Bağımlısı Olma, Spor Bağımlısı Ol" projesiyle sahalara yeni yetenekler kazandırmaya da çalışan Dolu, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için sporu aşılamayı hedefliyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme ve badminton gibi sportif faaliyetler yürüten Dolu, aynı zamanda yakından ilgilendiği kurstaki çocuklara keyifli vakit geçirtmeye çalışıyor.
Antrenör Yaşar Dolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yaz tatilinde de sürdüreceğini söyledi.
İlçede genç nüfusun yoğun olduğuna işaret eden Dolu, "Çocuklarımız sadece eve bağlı kalmasın. İmkanlar dahilinde onları spora kazandırmayı istiyoruz." dedi.
Çocuklara sporu sevdirmeyi amaçladıklarını dile getiren Dolu, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizin okul saatleri dışında kalan zamanının boşa geçmemesi ve teknolojiye bağlı kalmamaları için sportif faaliyetler yürütüyoruz. Hedefimiz bu tür kurslarla milletimize, devletimize faydalı bireyler yetiştirmek. İlk zamanlarda çocuklar bu tür kurslara duyarsız kalıyordu. Zamanla gidip geldikçe sevmeye başladılar. İlgileri gittikçe artıyor. Şimdi 40 civarında öğrencimiz var. Okullar devam ettiği için bu sayımız biraz az ama tatil döneminde artacaktır. Antrenmanlarımızı haftanın 3 günü okul saatleri dışında yapıyoruz."
Öğrenciler mutlu
Öğrencilerden Emrah Öztekin, merkeze yeni gelmeye başladığını belirtti.
Proje sayesinde sadece ev ve okula bağlı kalmadıklarını anlatan Öztekin, "Daha önce evde televizyonun başında zaman geçiriyordum. Ama şimdi spor yaparak daha güzel vakit geçiriyorum." dedi.
Dicle Nur Yalçın da proje sayesinde farklı spor dallarıyla tanıştıklarını, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.