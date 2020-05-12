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Yaşam

Suriyeli yetim annelerinden sağlık çalışanları için yıkanabilir maske

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan yetim anneleri, ürettikleri 10 bin yıkanabilir maskeyi Kovid-19'la mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Cem Genco   | 12.05.2020
Suriyeli yetim annelerinden sağlık çalışanları için yıkanabilir maske Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, vakfın tekstil ve tasarım atölyesinde çalışan 10 Suriyeli yetim annesi ve iki personel, yaklaşık 1,5 ayda 10 bin yıkanabilir maske üretti.

Maskeler, paketlenerek kent genelindeki hastanelerde Kovid-19'la mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına ulaştırılması amacıyla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde Suriyeli yetim annelerinin, sağlıkçılar için yıkanabilir maske ürettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 bin maske ürettiklerini belirten Güncüm, ''Maskeleri Hatay genelinde görevli sağlık çalışanlarının istifadesine sunduk.'' dedi.

Yetim annelerinin, maske üreterek aile ekonomilerine de katkı sağladığını ifade eden Güncüm, "Maskeler tamamen izole edilmiş atölyelerde üretiliyor. Üretimimiz devam edecek ve salgınla mücadelede yer almayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yetim anneleri maske üretiminde yer almaktan memnun

Suriye'nin İdlib bölgesinden yaklaşık 5 yıl önce ilçeye gelen 36 yaşındaki Esma Daban, maske üretiminde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyanın, salgın sorunuyla karşı karşıya kaldığını, kendilerinin de bu mücadeleye katkı sağlamak istediğini ifade eden Daban, "Atölyemizde sağlık çalışanları için maske üretmeyi sürdüreceğiz." dedi.

30 yaşındaki Beyan Bazarra da yıkanabilir maskeleri, Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları için ürettiklerini belirtti.

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