Euro
9.03
Dolar
7.59
BIST 100
1,563.92
Altın
1,713.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin naaşı, Galatasaray Lisesi’nden Ses Sineması’na götürülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bişkek’te “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Antalya Diplomasi Forumu Etkinliği: Yeni Sınamalar Karşısında Yenilikçilik ve İşbirliği Vizyonu" programına katılıyor.
logo
Yaşam

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarında annesini kaybeden, babası da kampta öldürülen 12 yaşındaki Zeynep Aşık, üç kardeşine ve hasta dedesine bakıyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 10.03.2021
Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor Fotoğraf: Khuzama El Hamvi / AA

İdlib

Zeynep'in annesi 4 yıl önce İdlib'in doğu kırsalındaki saldırılardan kaçarak sığındığı Katra kampında rejimin düzenlediğini saldırıda yaşamını yitirdi.

Babası da faili meçhul bir saldırıda ölen Zeynep, o günden beri derme çatma bir çadırda hem hasta dedesine bakıyor hem de kardeşleri Teysir (11), Nur (9) ve Menar'a (7) annelik ve babalık yapmaya çalışıyor.

Kardeşlerine bakmak için 2. sınıfta okulunu terk etmek zorunda kalan Zeynep Aşık, AA muhabirine, okul sıralarına geri dönmeyi çok istediğini söyledi.

Küçük yaşta hayatın zorluklarıyla karşılaşan ve büyük sorumluluk üstlenen Aşık, "Kardeşlerimin tüm bakımlarını üstleniyorum. Elbiselerini yıkıyorum, yemeklerini pişiriyorum, ısınmaları için sobayı yakıyorum ve evi temizliyorum." dedi.

Kardeşlerini gözünün önünden ayırmayan Zeynep, çocuklar çadırda oyun oynarken uzaklaşınca endişelendiğini hemen onları aramaya çıktığını anlattı.

Zeynep, "Kardeşlerim diğer çocukların ebeveynleriyle oynadıklarını görünce elimden geldiği kadar eksiklik hissettirmemeye çalışıyorum. Sürekli onlarla gülüp oynuyorum ama annemin ve babamın ölümü yüreğimi yakıyor." diye konuştu.

Gelecekte kardeşlerini bulundukları hayattan kurtarmak istediğini belirten Zeynep, "Kardeşlerime, ihtiyaçları olan her şeyi sağlamak için gerekirse taş kırarım." ifadesini kullandı.

Akciğer hastalığı ve kalp yetmezliği bulunan 77 yaşındaki dede Ahmet Aşık, "Zeynep 12 yaşında ama yaptığı iş 25 yaşındaki birisi gibi. Kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Onlara annelik ve babalık yapıyor." dedi.

Yataktan kalkamadığını, çalışacak gücü olmadığını dile getiren Aşık, torunlarına iyi bir yaşam sürmeleri ve eğitim desteği sağlanması için yadım çağrısında bulundu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 11 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor
İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor
Japonya'da Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türü tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Suriye'deki savaşta anne ve babasını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep kardeşleriyle yaşam mücadelesi veriyor

Muhalifler, Esed rejimi güçlerinin İdlib'deki sızma girişimini püskürttü

İstanbul'daki gönüllü öğrencilerden İdliblilere kışlık kıyafet yardımı

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil yaralandı
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 2 sivil öldü
İdlib'deki ateşkesin 1. yılında 282 binden fazla sivil evine döndü

İdlib'deki ateşkesin 1. yılında 282 binden fazla sivil evine döndü