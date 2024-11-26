Dolar
34.64
Euro
36.46
Altın
2,617.46
ETH/USDT
3,376.90
BTC/USDT
93,340.00
BIST 100
9,684.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Suriye'de 1400 aile Umut Şehri'ndeki yeni yuvalarına kavuşuyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Tukli köyünde, Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan 1400 aile için "Umut Şehri" kuruldu.

Zeynep Rakipoğlu  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Suriye'de 1400 aile Umut Şehri'ndeki yeni yuvalarına kavuşuyor

Istanbul

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 2011'den bu yana devam eden Suriye'deki iç savaş sebebiyle ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, zor şartlar altında ülkenin kuzeyindeki çadır kentlerde hayatlarına devam ediyor.

İç savaşın başlangıcından bu yana Suriye'de insani yardım çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, Katar Charity kurumuyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Suriye'nin Kuzey Halep bölgesindeki Azez-Soran kasabasına bağlı Tukli köyünde, iç savaş sebebiyle Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan 1400 aile için "Umut Şehri" kuruldu.

9 mahalleden oluşan yerleşim alanında, 1200'ü 50 metrekare ve 200'ü 100 metrekare olmak üzere toplamda 1400 konut bulunuyor.

Köyde cami ile kız okulu, erkek okulu, anaokulu ve meslek okulunun yanı sıra, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan bir çarşı da yer alıyor.

Yerleşecek ailelerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde 280 dönümlük bir arazi üzerine tasarlanan Umut Şehri'nde elektrik, aydınlatma, temiz ve atık su hizmeti de sağlandı.

İç savaş sebebiyle yıllardır Babusselam Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelerin Umut Şehri'ne taşınma işlemleri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, uzun yıllardır zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan ailelerin, Umut Şehri'nde daha iyi imkanlara sahip bir yaşam alanına kavuştuklarını belirtti.

Özellikle kış mevsimi öncesinde projenin tamamlanarak ailelerin taşınmaya başlamasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu ifade eden Aydın, "Burada 1400 aile yeni yuvalarına kavuşacak. Umut Şehri, su ve kanalizasyon şebekesi, elektrik altyapısı ve parke yollar gibi tüm temel altyapı ile tamamen donatılmış durumda." açıklamasında bulundu. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'a sağlık turizmi kapsamında 10 ayda 399 bin turist geldi
Kars'ta çiftçiler kar bastırmadan pancarları toplamak için zamanla yarışıyor

Benzer haberler

Suriye'de 1400 aile Umut Şehri'ndeki yeni yuvalarına kavuşuyor

Suriye'de 1400 aile Umut Şehri'ndeki yeni yuvalarına kavuşuyor

İHH arama kurtarma köpeği ve eğitmeni 122 arama timi arasında birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet