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Yaşam

Sultan Sazlığı'nda siyah flamingo görüldü

Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda siyah flamingo görüldü.

Sercan Küçükşahin   | 16.07.2020
Sultan Sazlığı'nda siyah flamingo görüldü

Kayseri

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sultan Sazlığı'nda, step ekosisteminde nadir bulunan siyah flamingoya rastlandı.

Geçmişte çeşitli nedenlerle bozkıra dönen Sultan Sazlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla eski ihtişamlı günlerine kavuştuğu vurgulanan açıklamada, siyah flamingonun da bu çalışmaların meyvesi olduğuna işaret edildi.

Son olarak Adana Akyatan-Tuzla Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda gözlemlenen siyah flamingoyu, Sultan Sazlığı'na gelen ziyaretçiler ilgiyle izledi.

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