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Yaşam

Süleyman Demirel Müzesi'ni ayda yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan, renkli kişiliğiyle tanınan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Isparta'daki müzesi, ayda ortalama 2 bin ziyaretçi çekiyor.

Yalçın Çelen  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Süleyman Demirel Müzesi'ni ayda yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Bilge ve esprili söylemleriyle siyasetin sevilen simalarından biri olmayı başaran Süleyman Demirel, vefatının sekizinci yılında anılıyor.

17 Haziran 2015'te yaşamını yitiren Demirel'in vefatının 8. yılındaki anma programına katılan vatandaşlar, doğduğu evinin yanındaki müzeyi de geziyor.

İslamköy'de vefatından 1 yıl önce kendisinin açtığı müzede, ünlü siyasetçi ve devlet adamının Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği binlerce materyal, çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi yaşantısının önemli gazete manşetleri, smokini, imzaladığı belgeler ve benzeri objeler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müze Müdürü Osman Siviloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma anlamındaki değişimini anlattığını söyledi.

Müzenin Demirel'in ailesi tarafından yapıldığını belirten Siviloğlu, "Müze Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mevzuatına uygun olarak yapıldı. Yılın 365 günü açık olan bir müzedir. Yaz ve kış dönemi olarak iki kapsamda hizmet veriyor. Kış dönemimde ziyaretçi nispeten azalıyor ama yine de ortalama ayda 2 bin kişi ziyaret ediyor. Yaz dönemine geçildiğinde ise okullar açık olduğunda müzemizin ziyaretçi sayısı artıyor. 2022'nin sonu itibarıyla 29 bin kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Salgın nedeniyle ziyaretçi sayısının düştüğüne işaret eden Siviloğlu, önceki yıllarda ziyaretçi sayısının daha yüksek olduğunu ancak son zamanlarda tekrar yükselmeye başladığını dile getirdi.

Siviloğlu, müzenin Demirel'in devlet adamlığının yanı sıra arşivci bir zihniyete de sahip olduğunu gösterdiğini de vurguladı.

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