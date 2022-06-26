Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,246.90
BTC/USDT
21,409.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Su kuşları yazın sulak alanların kurumasıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor

Ağrı Dağı zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan ve kuraklıktan etkilenmeyen milli parktaki Bulakbaşı ile Karasu sazlığında beslenen kuşlar, serin havaya sahip bölgede su sıkıntısı yaşamıyor.

Hüseyin Yıldız   | 26.06.2022
Su kuşları yazın sulak alanların kurumasıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Su kuşları yaz mevsiminde sulak alanların kurumasıyla, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor.

Ilıman iklime sahip Iğdır'da ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar erimesiyle oluşan sulak alanlar, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaz mevsiminde havaların ısınması ve bu alanların kurumasıyla su kuşları, sulak alanlarla çevrili Ağrı Dağı Milli Parkı'na geliyor.

Ağrı Dağı zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan ve kuraklıktan etkilenmeyen Bulakbaşı ile Karasu sazlığında beslenen kuşlar, serin havaya sahip bölgede su sıkıntısı yaşamıyor.

"Havaların ısınmasıyla su kuşlarının uğrak noktası oldu"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sıcakların etkisiyle civardaki birçok sulak alanın kuruduğunu söyledi.

Bu nedenle kuşların başka sulak alanlar tercih ettiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Sulak alanlar, her daim su ve yiyecek bulunduran zengin alanlar. Bu nedenle yaban hayvanları bölgeyi tercih ediyor. Yaz mevsiminde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da yaban hayatı Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara sığınmış durumda. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip milli parktaki sulak alanlar, Iğdır'da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle su kuşlarının uğrak noktası haline geldi."

Çoban, bahar aylarında güney yarımküreden gelen kuşların ve bölgedeki yerel hayvan türlerinin neredeyse günün tamamını sulak alanda geçirdiğini belirtti.

Bu alanlardaki kuşların aynı zamanda milli parkı üreme alanı olarak da kullandığını aktaran Çoban, "Bu sulak alanlar Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullarla besleniyor. Hava sıcaklığı arttıkça buradaki kuş sayısı da artacak. Çünkü etraftaki diğer sulak alanlar hava sıcaklığından dolayı kuruyor. Ağrı Dağı'nın etrafındaki bu sulak alanlar yaban hayvanları için önemli bir bölge oluşturuyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casus tutuklandı
Kastamonu'da şiddetli yağış etkili oluyor
Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla 'Pustovoit Ödülü'ne layık görüldü
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Ağrı Dağı karlı zirvesiyle dağcı kafileleri ağırlıyor

Ağrı Dağı karlı zirvesiyle dağcı kafileleri ağırlıyor

Su kuşları yazın sulak alanların kurumasıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti
Hatay sulak alanlarıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Hatay sulak alanlarıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Van'da kuraklıktan kurtulan sulak alanlar yeniden kuşlara yuva oldu

Van'da kuraklıktan kurtulan sulak alanlar yeniden kuşlara yuva oldu