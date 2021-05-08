Sporcular şehit mezarlarını Anneler Günü için çiçeklendirdi
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri ve sporcuları, mezarlıktan telefonla görüntülü aradıkları şehit annelerine sürpriz yaptı.
Ankara
Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü antrenörleri ve sporcuları, Anneler Günü için şehit mezarlarının bakımını yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma nedeniyle spor salonları kapalı olan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübünün antrenörleri ve sporcuları, aldıkları özel izinle şehit mezarlarını Anneler Günü için hazırladı.
Bakım ve temizliğini yaptıktan sonra mezarları renk renk çiçeklerle donatan sporcular, şehit annelerini görüntülü arayarak Anneler Günü öncesi sürpriz yaptı. Şehit anneleri de oğulları için dua etti.
Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, spor salonları kapalı olduğundan Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne katkı sağlayarak çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Yaşları ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ailelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Koçyiğit, şunları kaydetti:
"Antrenör arkadaşlarımızla ve sporcularımızla şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Hem onlar için dua ettik hem de kabirlerinin eksiklerini giderdik. Kabirleri annelerimiz için çiçeklendirdik. Anne eli değmişçesine temizliğini yaparak Anneler Günü’ne hazır hale getirdik. Bu sayede tüm şehit annelerimizin Anneler Günü'nü kutlamış olduk."
Anneler günü için şehit mezarlarını hazırlayan sporcular ve hocalarına teşekkür eden Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan da "Vatanı sevmenin bir bedeli var. Şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz vücutlarının bir parçasıyla bunu öderken, bu gençlerimiz de onların emanetlerine sahip çıkarak bu bedeli ödemeye çalışıyor." dedi.
"En güzel Anneler Günü hediyesi"
Cep telefonuyla görüntülü bağlantı yapılan şehit Piyade Onbaşı Fatih Mehmet Ata'nın annesi Emine Ata da "Şehit annelerine verilebilecek en güzel Anneler Günü hediyesini verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'tan sabır isteyerek bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.