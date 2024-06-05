Dolar
32.50
Euro
35.33
Altın
2,334.02
ETH/USDT
3,797.70
BTC/USDT
70,848.00
BIST 100
10,336.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Amasya'da bir ilkokulda öğretmen, soluk borusuna sakız kaçan ve nefessiz kalan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Cihan Okur  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Fotoğraf: Umut Yeşilyurt / AA

Amasya

Fatih İlkokulunda görevli öğretmen Songül Kanar, 3'üncü sınıf öğrencisi Metin Aydın'ın sınıfta nefes almakta zorlandığını fark etti.

Soluk borusuna şekerli sakız kaçan öğrencisinin yanına giden Kanar, Heimlich manevrasını uyguladı. Kanar'ın müdahalesinin ardından Aydın'ın nefes alması normalleşti.

Öte yandan öğretmeninin Aydın'a Heimlich manevrasını uyguladığı anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kanar, gazetecilere, halen olayın şokunu yaşadığını ancak öğrencisini kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yakın zamanda ilk yardım eğitimi aldığını belirten Kanar, "İyi ki eğitim almışım, herkese de tavsiye ediyorum almasını. Öğrendiğim manevrayı yaptım. Bunu, evde iki çocuğum var, onlar için de öğrenmiştim. Ara ara da izliyorum ilk yardım videolarını. 'Başıma gelir' diyordum ama o gün bugünmüş. Halen çok heyecan, duygu karışıklığı yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Aydın ise sakızı çiğneyeceği sırada boğazında kaldığını anlatarak, "Hemen çöpe doğru koştum, kusacaktım ama kusamadım. Öğretmenim beni kurtardı, karnıma vurdu, ondan sonra çıkardı, kustum az." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak
DMM, "Ticaret Bakanı Bolat'ın görevinden affını istediği" iddiasını yalanladı
AFAD boğulmalara karşı "su üstü arama kurtarma eğitimi" seferberliği başlattı
KKTC Başbakanı Üstel: İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması belki de tarihin en büyük protokolü olmuştur
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üreten, büyüyen, mali yapısı güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli davamızdır

Benzer haberler

Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Görevine 1,5 yıl sonra dönen Bahattin öğretmen, engelini öğrencileriyle unutuyor

Türk öğretmen İngiltere'de "yaşam boyu başarı" ödülüne aday gösterildi

Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda
Yıllardır topladığı eski eşyaları evinin terasında ve bahçesinde sergiliyor

Yıllardır topladığı eski eşyaları evinin terasında ve bahçesinde sergiliyor
Restoranda boğazına yemek kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Restoranda boğazına yemek kaçan çocuk, bekçinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet