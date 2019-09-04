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Yaşam

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla kentte gösteri uçuşu yaptı.

Sercan Küçükşahin,Murat Asil   | 04.09.2019
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Sivas'ta gösteri uçuşu yaptı

Sivas

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının Sivas semalarındaki gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Osman Seçilmiş Parkı ve çevresinde bir araya geldi.

Gösteri uçuşunu beğeniyle izleyen vatandaşlar, alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar, gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının ayrı ayrı gerçekleştirdiği gösteri yaklaşık bir saat sürdü.

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