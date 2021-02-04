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Yaşam

Sokak hayvanlarının 'Gülümser annesi'nin iyilik yolculuğu

Antalya'da üç tekerlekli elektrikli bisikletle, çöp konteynerlerinden yiyecekler toplayıp her gün 150'den fazla kedi ve köpeği besleyen Gülümser Yılmaz, "iyilik" adını verdiği yolculuğunu ömrü yettiğince sürdürmek istiyor.

Süleyman Elçin   | 04.02.2021
Sokak hayvanlarının 'Gülümser annesi'nin iyilik yolculuğu Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesinde sokak hayvanlarının "Gülümser annesi" olarak bilinen 50 yaşındaki Gülümser Yılmaz'ın iyilik mesaisi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra yalnız yaşayan ve geçimini babasından kalan maaşla sürdüren Yılmaz, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor.

Önce evinde ve bahçesinde beslediği 10 köpek ve 20'ye yakın yavru kedinin karnını doyuran bir çocuk annesi Yılmaz, ardından hayvanseverlerin bağışladığı mama ve salamları, üzerinde "Sokak hayvanlarının Gülümser annesi" yazılı 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kasasına yerleştiriyor.

Tulum ve çizmesini giyerek bisikletine binen Yılmaz, iyilik yolculuğuna çıkıyor. Evinin yakın bölgesindeki restoran ve yemek fabrikalarının çöplerinden yiyecekleri toplayan kadın, ilçedeki sokak ve boş arazilerde yaşayan kedi ve köpeklerin karnını doyuruyor.

Yılmaz'ın yolunu gözleyen sokak hayvanları, sesini duyar duymaz bisikletin önüne atlıyor.

Yaklaşık 20 kilometre süren yolculuğunda 150'den fazla kedi ve köpeğe yiyecek ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, hamile köpekleri de doğum yapana kadar evine alıp bakımlarını üstleniyor, yavrularını da hayvanseverlere sahiplendiriyor.

Yılmaz, hasta köpekleri de evine götürerek tedavisini yaptırıyor.

"Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum"

Yılmaz, AA muhabirine, daha önce sokak hayvanlarından korktuğunu söyledi.

Sağlık sorunları yaşadıktan sonra hayata bakışının değişmeye başladığını aktaran Yılmaz, 6 yıl önce otobüs durağında gördüğü aç bir köpeğin karnını doyurduğunu, o hayvanın eve kadar kendisine eşlik ettiğini anlattı.

Köpeğin gözlerindeki minnet duygusunu gördüğünü belirten Yılmaz, o günden sonra sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladığını dile getirdi.

Yılmaz, sokak hayvanlarını doyurmadan içinin rahat etmediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Hasta da olsam yağmur da yağsa fırtına da olsa günlük beslemelerini düzenli yapıyorum. Onları yavrum gibi görüyorum ve aç yatmalarına gönlüm el vermiyor. Mal mülk benim için önemli değil. Yaptığım iyiliklerle bu dünyadan gitmek istiyorum. Yemek verdiğim her sokak köpeğini seviyor, onlarla oyunlar oynuyorum. Hayvanlar benim dünyam oldu. Onlara sevgimi hissettiriyorum. Onlar da bu sevgiye inanılmaz karşılık veriyor. Bazen bisikletimin peşinde onlarca köpek oluyor. Peşimden hiç ayrılmıyorlar. Bazen elektrikli bisikletimin şarjı bitiyor. İterek eve varıyorum. Şarj ediyorum, yeniden beslemeye çıkıyorum."

Çöpten yiyecek topladığında insanların şaşırdığını, kendisini küçümseyenlerin de olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Artık bana alıştılar. Herkes beni tanıdı ve çok saygı duyuyorlar. 'Allah razı olsun' diyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Son nefesime kadar hayvanlara bakmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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