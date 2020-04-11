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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Yaşam

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı

Ankara Valisi Vasip Şahin, sokak hayvanlarının gönüllü vatandaşlarca beslendiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Orhan Onur Gemici   | 11.04.2020
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Başkentte sokak hayvanları unutulmadı

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletçe dayanışma içinde olduğumuz bu günlerde, sokaklarda yaşayan canlarımız da bize emanet. Gönüllülerimizle birlikte tüm ilçelerimizde belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktık." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, köpekleri besleyen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı günde sokak hayvanlarının beslenmesine izin veren Vali Şahin'e teşekkür etti.

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