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Yaşam

Sokağa çıkamayan küçük kızın kitap isteğini polis yerine getirdi

Burdur'da sokağa çıkması kısıtlı olan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir'in kitap isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

Bilal Altıok   | 17.04.2020
Sokağa çıkamayan küçük kızın kitap isteğini polis yerine getirdi

Burdur

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir'in kitap isteğini polis ekipleri yerine getirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Özdemir, emniyetin e-posta adresine mesaj göndererek dışarı çıkamadığını ve okuma kitabı istediğini belirtti.

İhbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın istediğini yerine getirmek için harekete geçti.

Bir kitapçıdan okuma kitapları alan Toplum Destekli Polis ekipleri, kentte Zafer Mahallesi'nde oturan Özdemir'in evine gitti.

İstediği kitapları küçük kıza hediye eden ekipteki polis memuru, ''Siz evde kalın biz her zaman yanınıza geliriz.'' dedi.

Özdemir de polislere teşekkür ederek ''İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum.'' karşılığını verdi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir de video paylaşıldı.



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