Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,986.67
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonun düzenlediği “Hemşehri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Yaşam

Sivas'ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede çocuklar için çikolata üretti

Sivas'ta Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzede çocuklar için ürettikleri çikolataları Hatay'a gönderdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Sivas'ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede çocuklar için çikolata üretti

Sivas

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lisenin öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları unutmadı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında lise bünyesinde kurulan atölyede "Çikolis" markasıyla üretilen çikolatalar, afetzede çocuklar için hazırlandı.

Okulun öğretmen ve öğrencileri, doğal malzemelerle ürettikleri çikolataları, Hataylı depremzede çocuklara gönderdi.

UNESCO tarafından 2023'ün "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ünlü ozanın resminin olduğu ambalajlarla paketlenen çikolatalar, Hatay'da çocukların ağzını tatlandıracak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız
Karbon emisyonunu artıran turizm faaliyetleri iklim değişikliğinden etkileniyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması 25 Nisan'da yapılacak
Türkiye denizleri ve iç suları "hayalet ağ" tehlikesinden arındırılıyor
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

Sivas'ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede çocuklar için çikolata üretti

Sivas'ta meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzede çocuklar için çikolata üretti

Afrin ilçesinde depremlerde yakınlarını kaybedenler, mezar başlarında gözyaşı döktü

Rus asıllı Babic, İslamiyet'i seçtikten sonra Ramazan Bayramı'nı heyecanla karşıladığını söyledi

Çocuklukta aşırı şeker tüketimi yetişkinlikte depresyona davetiye çıkarıyor

Çocuklukta aşırı şeker tüketimi yetişkinlikte depresyona davetiye çıkarıyor
Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi inşa edilecek

Çağlayancerit'te 305 köy tipi afet evi inşa edilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bayramlar birliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Bayramlar birliğin, dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığı aziz günler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet